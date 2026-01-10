De Rossi sul gesto di Pavlovic prima del rigore di Stanciu | Da quella maglia ti aspetti altri comportamenti

Daniele De Rossi ha commentato il comportamento di Pavlovic prima del rigore di Stanciu durante Milan-Genoa, sottolineando che l’atteggiamento dei giocatori del Milan non è stato conforme alle aspettative legate alla loro maglia. Le sue parole evidenziano una critica verso il comportamento in campo, ritenuto poco appropriato rispetto agli standard di professionalità e rispetto richiesti.

Daniele De Rossi sul gesto di Pavlovic prima del rigore di Stanciu nei minuti finali di Milan-Genoa e ha usato parole molto chiare: "Non mi è piaciuto l'atteggiamento dei giocatori del Milan, da quella maglia ti aspetti altri comportamenti".

