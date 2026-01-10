David Neres ecco la decisione ufficiale | ci sarà o no a San Siro?

La presenza di David Neres in vista del match tra Inter e Napoli a San Siro è stata confermata o meno. Tuttavia, le ultime notizie indicano che il giocatore non sarà disponibile per la partita, rappresentando un elemento importante per le strategie delle due squadre. La decisione ufficiale chiarirà se Neres potrà scendere in campo o meno, influenzando così gli sviluppi della sfida più attesa del weekend.

David Neres. Brutte notizie per il Napoli alla vigilia della sfida più attesa del weekend. David Neres non sarà a disposizione di Antonio Conte per il big match di San Siro contro l’ Inter. A confermare il forfait dell’esterno brasiliano è Sky Sport: l’infortunio alla caviglia rimediato nel corso della gara contro la Lazio non è stato smaltito e lo staff medico ha preferito non forzare i tempi di recupero. L’assenza di Neres pesa soprattutto per l’equilibrio offensivo degli azzurri, che perdono un giocatore capace di creare superiorità e dare profondità. Conte, però, non si è fatto trovare impreparato e ha già studiato le contromisure per ridisegnare il reparto avanzato senza stravolgere l’assetto della squadra. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

SKY Sport – Neres torna ad allenarsi regolarmente, rinviata a domani la decisione per San Siro - Bisogna aspettare domani però per capire se ci sarà contro l'Inter. mondonapoli.it