Daniel Stern star di Mamma ho perso l' aereo fermato in hotel per adescamento

Daniel Stern, attore reso celebre da "Mamma ho perso l'aereo" e dal sequel "Mamma, ho riperso l'aereo - Mi sono smarrito a New York", è stato fermato dalle forze dell'ordine in un hotel di Camarillo in California e successivamente denunciato e multato. Stando a quanto riportato da TMZ, il 68enne è stato colto in flagranza di reato mentre adescava una prostituta, reato minore che può comportare per il trasgressore la reclusione in carcere fino a sei mesi e una sanzione di mille dollari in caso di condanna. I fatti si sono verificati nella giornata dello scorso mercoledì 10 dicembre, quando Stern è stato sorpreso in compagnia di una escort, venendo per questo motivo arrestato e successivamente rilasciato dopo la formalizzazione dell'accusa di adescamento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

