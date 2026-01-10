Dall’Honduras all’Uk | ecco i nuovi italiani

Nel corso del 2025, numerosi cittadini stranieri provenienti da diverse parti del mondo hanno presentato domanda di cittadinanza italiana, giurando davanti ai sindaci locali. Questa crescita riflette un andamento di apertura e integrazione nel nostro Paese, con persone che desiderano contribuire alla comunità italiana e condividere i valori della nostra società. Un processo che testimonia la crescente diversità e l’interesse internazionale verso l’Italia come patria di opportunità.

Durante il 2025 sono stati molti i cittadini stranieri, di varie nazionalità, che hanno chiesto e giurato davanti ai sindaci del territorio per diventare cittadini italiani. Molti giovani nati in Italia da genitori stranieri, ma anche adulti che in questo modo hanno fatto diventare italiani i loro figli minorenni. Nel comune di Grottammare hanno giurato 15 stranieri dell’Est Europa e alcuni del sud America. "Ogni giuramento di cittadinanza è un momento che dà senso profondo al ruolo di sindaco e al valore della nostra comunità – ha affermato il sindaco Alessandro Rocchi –, Grottammare è una città aperta, accogliente e solidale, che cresce anche grazie a queste storie di integrazione, rispetto delle regole e partecipazione alla vita collettiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

