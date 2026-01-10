Dalla spesa allo streaming la Danimarca boicotta i prodotti Usa per difendere la Groenlandia
La Danimarca prende posizione contro alcuni prodotti statunitensi, evidenziando l'importanza di sostenere la sovranità della Groenlandia. Questa decisione si inserisce in un contesto più ampio di tutela delle risorse e dei territori artici, coinvolgendo anche le scelte di consumo quotidiane. Dal carrello alla musica, ogni gesto può contribuire a rafforzare la posizione della regione in un momento di crescente interesse geopolitico.
Dal carrello della spesa alla playlist, la difesa della sovranità artica passa anche dalle scelte quotidiane. In Danimarca monta il boicottaggio anti-Usa: oltre 95mila persone hanno aderito al gruppo "Boicotta i prodotti americani" ("Boykot varer fra Usa"), nato in risposta alle rivendicazioni di Donald Trump sulla Groenlandia. Il boicottaggio come risposta politica Coca-Cola, Heinz, Netflix, Amazon:
