Dalla sicurezza allo sport all' inclusione | Torrione Eventi APS incontra assessori e consiglieri

Torrione Eventi APS ha recentemente incontrato rappresentanti istituzionali, tra cui assessori e consiglieri, per discutere di progetti legati a sicurezza, sport e inclusione. L’incontro, svoltosi in modo costruttivo e partecipato, ha visto la presenza di assessori come De Roberto, Natella e Galdi, oltre alla consigliera Barbara Figliolia e al consigliere Fabio Polverino. L’obiettivo è promuovere iniziative condivise a beneficio della comunità.

L’Associazione Torrione Eventi APS comunica che in data odierna si è tenuto un incontro altamente produttivo con l’assessore De Roberto, la consigliera Barbara Figliolia, il consigliere Fabio Polverino, l’assessore Massimiliano Natella e l’assessore Rocco Galdi, alla presenza degli associati. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Leggi anche: Torrione Eventi APS: palinsesto alle battute finali Leggi anche: "No ai botti": l'appello dell'associazione Torrione Eventi Aps Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Manovra 2026: tutte le micro-misure tra benessere, cultura e sostenibilità; Torino, Borgo Vittoria riparte dallo sport e dall'inclusione: sei nuovi campi da padel nell’ex area Michelin. Il PalaGalermo di Trappeto Nord, abbandonato per anni, rinasce grazie a una società sportiva: sicurezza, sport e riscatto sociale. #PalaGalermo #TrappetoNord #Riqualificazione #SportPerTutti #RiscattoSociale - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.