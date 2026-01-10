Dalla morte di David Bowie si è tutto sfaldato | lui era la lente con cui osservare il mondo
Dopo la scomparsa di David Bowie, molti hanno percepito un senso di perdita e discontinuità. Bowie, considerato un artista innovativo e un'icona culturale, rappresentava una lente attraverso cui osservare il mondo e le sue trasformazioni. Ricordando le parole di Gary Oldman, si sottolinea come la sua assenza abbia lasciato un vuoto nel panorama artistico e nel modo in cui interpretiamo la realtà.
Parlando di David Bowie, ricordandone l’artista, il precursore, mi viene in mente più di altre la famosa intervista che Gary Oldman rilasciò al The Hollywood Reporter, nella quale affermò fondamentalmente che il mondo fosse andato in vacca dalla sua morte. Un “collante cosmico” che teneva tutto insieme, ebbe modo di specificare nello stesso contesto, venendo a mancare il quale “si è tutto sfaldato”. E in effetti, dieci anni dopo quel 10 gennaio 2016, la sensazione di vuoto lasciata da Bowie è ancora tangibile. Non solo tra i suoi fan, i primi a essere colpiti da una tale perdita, ma nell’intero universo pop e rock: la sua capacità di reinventarsi continuamente, sempre in maniera credibile, di attraversare e precorrere mode e generi senza mai perdere autenticità, lo rende ancora oggi un punto di riferimento per pochi artisti contemporanei, forse con l’unica eccezione di Frank Zappa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
