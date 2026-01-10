Dal timore alla convivenza a Lugo incontro pubblico dedicato ai lupi

A Lugo si terrà un incontro pubblico dedicato alla presenza del lupo nelle campagne della Bassa Romagna. Questa specie, ormai stabile nella zona, sta suscitando interesse e alcune preoccupazioni tra la comunità locale. L'appuntamento intende offrire informazioni chiare e condivise, favorendo un dialogo aperto e informato tra cittadini, esperti e amministratori, per affrontare insieme le sfide della convivenza.

La presenza del lupo nelle campagne della Bassa Romagna è una realtà relativamente recente, che suscita curiosità ma anche timori tra i cittadini. Proprio per rispondere a domande, dubbi e segnalazioni, l’Amministrazione comunale di Lugo ha promosso un incontro pubblico dedicato al tema, in programma mercoledì 14 gennaio alle 20,30 nel Salone estense della Rocca. L’appuntamento nasce dalla volontà di fornire informazioni corrette e scientificamente fondate su un predatore tornato a popolare territori che lo avevano visto scomparire da quasi due secoli. "Ci eravamo presi l’impegno di organizzare un momento formativo dopo aver ricevuto segnalazioni di avvistamenti di lupi nelle nostre campagne da parte di cittadini – spiega la sindaca Elena Zannoni –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dal timore alla convivenza, a Lugo incontro pubblico dedicato ai lupi Leggi anche: Dal timore alla convivenza: un incontro pubblico dedicato ai lupi in pianura Leggi anche: Avvistamento lupi, la Lav: «No agli spari, sì alla convivenza responsabile» Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Dal timore alla convivenza, a Lugo incontro pubblico dedicato ai lupi; Dal timore alla convivenza: un incontro pubblico dedicato ai lupi in pianura; Russi: tanti auguri ad Aldo Bezzi, 101 anni di giovialità; Avvistamenti di lupi nel Ravennate, FdI avvia una serie di incontri: Conciliare tutela della fauna e sicurezza. Dal timore alla convivenza, a Lugo incontro pubblico dedicato ai lupi - La presenza del lupo nelle campagne della Bassa Romagna è una realtà relativamente recente, che suscita curiosità ma anche timori tra i cittadini. msn.com

Lugo: dal timore alla convivenza, un incontro pubblico dedicato ai lupi in pianura - Dopo i saluti istituzionali degli assessori Fausto Bordini e Mauro Marchiani, interverrà Massimiliano Costa, biologo e attuale direttore del Parco regionale del delta del Po dell’Emilia Romagna, che ... ravenna24ore.it

Quando la Chiesa non e’ indifferente. Per tre giorni al monastero di Cellole ci siamo fermati a riflettere con un gruppo di giovani sulla “convivenza nel conflitto”. Un dialogo con #operazionecolomba con #emergency con @nicoletta bortolotti autrice de “I bambi - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.