Dal ministro le parole di un padre Crosetto chiama il carabiniere condannato

Il ministro Crosetto ha commentato il caso del carabiniere condannato a 3 anni e mezzo in primo grado, accusato di aver sparato a un ladro che aveva ferito un collega. La vicenda ha suscitato molte discussioni sulla gestione delle situazioni di emergenza e sulla responsabilità degli agenti. È un caso che invita a riflettere sulle delicate scelte delle forze dell’ordine in circostanze di tensione.

Il caso del carabiniere condannato a 3 anni e mezzo in primo grado per aver sparato a un ladro che aveva appena conficcato un cacciavite nell'addome del collega, ha fatto molto rumore. Emanuele Marroccella, quel giorno di settembre del 2020, era in servizio ed è stato chiamato con un collega per verificare alcuni rumori sospetti in un ufficio vuoto dell'Eur. Un controllo di routine per il brigadiere, che si è concluso nel peggiore dei modi. Lui e il collega, già ferito, hanno intimato l'alt, l'uomo non si è fermato e a quel punto Marroccella ha utilizzato l'arma d'ordinanza per esplodere due colpi, di cui uno ha raggiunto il malvivente.

