Dal caldo record di giugno alle piogge estreme di Natale | il 2025 racconta l’estremizzazione del clima

Il 2025 si è contraddistinto per eventi meteorologici estremi, dal caldo record di giugno alle piogge intense di Natale. Un anno che, pur non essendo il più caldo in assoluto, rafforza il trend di aumento delle temperature medie annue, evidenziando un patrimonio climatico sempre più soggetto a variazioni estreme. Questa evoluzione sottolinea la necessità di monitorare con attenzione i cambiamenti climatici e le loro implicazioni.

Come è stato il 2025 dal punto di vista meteorologico? "L'ennesimo anno molto caldo, anche se non il più caldo in assoluto, ma che conferma un trend di temperature medie annue che salgono inesorabilmente, in particolare nell'ultimo decennio". Parola di Pierluigi Randi, tecnico meteorologo.

