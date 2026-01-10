Dakar 2026 | oggi il giorno di riposo Le classifiche aggiornate
Oggi, durante la Dakar 2026, i concorrenti godono di una giornata di riposo, consentendo loro di recuperare energie e prepararsi alle prossime fasi della gara. Le classifiche aggiornate riflettono le performance finora ottenute, offrendo uno sguardo sulle posizioni di testa e sui protagonisti di questa edizione. La corsa, nota come la più impegnativa al mondo, continua a mettere alla prova i partecipanti lungo un percorso sempre più sfidante.
L’edizione 2026 della Dakar, la “corsa più dura del mondo” si prende una giornata di meritato riposo. Dopo la prima metà del percorso messa in archivio, la carovana si gode l’unica giornata di stop in quel di Riad, in vista di una ripartenza tutta da vivere. Dopo il prologo iniziale sono già andate in archivio sei tappe e, di conseguenza, ne mancheranno 7 prima della conclusione di Yanbu. Domani, invece, si ripartirà con lo stage che condurrà i protagonisti della Dakar da Riad a Wadi al-Dawasir con 876 chilometri complessivi e 462 di prove speciali. Attenzione al 13-14 gennaio con il secondo arrivo e ripartenza dal bivacco nel deserto. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: Defender Dakar D7X-R: il nuovo simbolo di resistenza pronto per la Dakar 2026
Leggi anche: Con il prologo di oggi parte ufficialmente la Dakar Rally 2026
Rally Dakar 2026, dove vedere le tappe in tv e streaming: date e orari; Dakar 2026: oggi il giorno di riposo. Le classifiche aggiornate; Dakar 2026. Tappa 1. Doppietta Edgar Canet, KTM, e vittoria di Guillaume De Mevius, Mini; Tutto quello che c'è da sapere sulla Dakar 2026.
Dakar 2026: oggi il giorno di riposo. Le classifiche aggiornate - L'edizione 2026 della Dakar, la "corsa più dura del mondo" si prende una giornata di meritato riposo. oasport.it
Diretta Dakar 2026/ Streaming video tv 5^ tappa, percorso Marathon (oggi giovedì 8 gennaio) - Diretta Dakar 2026 streaming video tv: oggi giovedì 8 gennaio è la volta della 5^ tappa Alula- ilsussidiario.net
Diretta Dakar 2026/ Streaming video tv 1^ tappa, percorso (oggi domenica 4 gennaio) - Diretta Dakar 2026 streaming video tv oggi domenica 4 gennaio: il grande rally comincia con la 1^ tappa, ecco il percorso a Yanbu. ilsussidiario.net
Dakar 2026, seconda tappa: risultati, classifica, parole dei protatonisti
Dakar Rally 2026 – Classifiche Tappa 6 La penalità di 6 minuti inflitta oggi a Daniel Sanders per il mancato rispetto della zona DZ a 50 km/h cambia la classifica di tappa, proprio come era successo ieri a Tosha Schareina, penalizzato di 10 minuti per non risp - facebook.com facebook
Dakar 2026 oggi al via: tutti i sogni dei tre bresciani | Giornale di Brescia x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.