Dakar 2026 | oggi il giorno di riposo Le classifiche aggiornate

Oggi, durante la Dakar 2026, i concorrenti godono di una giornata di riposo, consentendo loro di recuperare energie e prepararsi alle prossime fasi della gara. Le classifiche aggiornate riflettono le performance finora ottenute, offrendo uno sguardo sulle posizioni di testa e sui protagonisti di questa edizione. La corsa, nota come la più impegnativa al mondo, continua a mettere alla prova i partecipanti lungo un percorso sempre più sfidante.

L’edizione 2026 della Dakar, la “corsa più dura del mondo” si prende una giornata di meritato riposo. Dopo la prima metà del percorso messa in archivio, la carovana si gode l’unica giornata di stop in quel di Riad, in vista di una ripartenza tutta da vivere. Dopo il prologo iniziale sono già andate in archivio sei tappe e, di conseguenza, ne mancheranno 7 prima della conclusione di Yanbu. Domani, invece, si ripartirà con lo stage che condurrà i protagonisti della Dakar da Riad a Wadi al-Dawasir con 876 chilometri complessivi e 462 di prove speciali. Attenzione al 13-14 gennaio con il secondo arrivo e ripartenza dal bivacco nel deserto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it

