Da Ravenna a Milano Muti porta la Cherubini in carcere per un concerto con gli strumenti del mare

Dal 1997, Ravenna Festival promuove il dialogo e la fratellanza attraverso la musica, portando il suo messaggio in contesti segnati da conflitti e disastri. Recentemente, Muti ha diretto la Cherubini in un concerto particolare, con strumenti ispirati al mare, che ha avuto luogo a Milano, dimostrando come la musica possa unire e ricostruire ponti tra diverse realtà.

Dal 1997, Le vie dell'amicizia di Ravenna Festival seminano dialogo e fratellanza attraverso la musica, portata in territori feriti da conflitti, divisioni, disastri naturali e in città simbolo della storia antica e contemporanea.Una volta ancora, quei semi danno frutto: dopo i concerti a.

Riccardo Muti con gli strumenti del mare nel carcere di Opera - Il maestro con la sua orchestra terranno un concerto con gli “strumenti del mare” creati dai detenuti con i legni delle barche dei migranti ... famigliacristiana.it

L’Orchestra di Muti entra a Opera. Il legno dei barconi diventa musica: "La bellezza entra nelle carceri" - Il maestro dirige il concerto nel penitenziario: violini, viole e violoncelli sono realizzati dai detenuti "Tutto questo ci permetterà di ristrutturare gratuitamente il teatro. ilgiorno.it

