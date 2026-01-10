Walter Starace, ortopedico napoletano di 50 anni, ha deciso di trasferirsi negli Emirati Arabi Uniti, lasciando l’Italia a causa di condizioni lavorative sfavorevoli e stipendi insufficienti. La sua storia evidenzia le motivazioni di molti professionisti italiani che scelgono di cercare opportunità all’estero, sperando in un ambiente più stimolante e in condizioni di lavoro più favorevoli. Un esempio di come le scelte individuali siano influenzate dalle realtà del sistema sanitario italiano.

Napoli, 10 gennaio 2026 – La grande fuga ha il volto di Walter Starace, 50 anni, ortopedico, specialista in chirurgia laser vertebrale, che sta costruendo un pezzo alla volta la sua nuova vita all’estero. Lontano dall’Italia quanto un volo da Napoli a Dubai (o ad Abu Dhabi). I giornali si sono già occupati di lui a fine 2024, quando questo progetto ha preso corpo. Dottor Starace, in questo momento si trova in Italia? “Oggi sono un consulente per le Asl, in Campania. Opero solo privatamente, in cliniche d'eccellenza nazionale. Mi sono dimesso dal servizio sanitario. Ero direttore dell'attività assistenziale del personale di volo e navigante, curavo le verifiche di idoneità per chi lavora su navi e aerei. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Da Napoli agli Emirati Arabi, la storia del chirurgo Walter Starace: "In Italia mortificazione e stipendi bassi, ecco perché vado via"

