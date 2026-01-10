Da Foggia a New York 8 studenti del ' Volta' nel programma internazionale ' L’Ambasciatore del Futuro'
Otto studenti del Liceo Scientifico ‘A. Volta’ di Foggia parteciperanno al programma internazionale ‘New York Young UN – L’Ambasciatore del Futuro’, che si terrà a New York dall’8 al 16 febbraio 2026. Un’opportunità di crescita e formazione che permetterà ai giovani di approfondire temi globali e sviluppare competenze in un contesto internazionale. Questa esperienza rappresenta un importante momento di confronto e crescita personale per gli studenti selezionati.
