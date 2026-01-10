Da Como alle case degli italiani | con Sweet Home Irene Colombo porta in tv l' alta pasticceria

Da Como alle case degli italiani, Sweet Home Irene Colombo porta in tv l’arte dell’alta pasticceria italiana. Su Food Network, il programma presenta i grandi maestri del settore, condividendo ricette e tecniche per valorizzare la tradizione dolciaria del nostro paese. Un’occasione per scoprire e avvicinarsi alle eccellenze dell’artigianato pasticcero italiano, in modo semplice e accessibile a tutti.

Su Food Network è tornato Sweet Home, il programma dedicato all’alta pasticceria italiana che porta nelle case degli italiani i grandi maestri dell’eccellenza dolciaria. Alla guida della trasmissione c’è Irene Colombo, oggi residente a Como, volto ormai consolidato del format e punto di. 🔗 Leggi su Quicomo.itImmagine generica

