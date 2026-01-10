Da Como alle case degli italiani | con Sweet Home Irene Colombo porta in tv l' alta pasticceria

Da Como alle case degli italiani, Sweet Home Irene Colombo porta in tv l’arte dell’alta pasticceria italiana. Su Food Network, il programma presenta i grandi maestri del settore, condividendo ricette e tecniche per valorizzare la tradizione dolciaria del nostro paese. Un’occasione per scoprire e avvicinarsi alle eccellenze dell’artigianato pasticcero italiano, in modo semplice e accessibile a tutti.

Su Food Network è tornato Sweet Home, il programma dedicato all’alta pasticceria italiana che porta nelle case degli italiani i grandi maestri dell’eccellenza dolciaria. Alla guida della trasmissione c’è Irene Colombo, oggi residente a Como, volto ormai consolidato del format e punto di. 🔗 Leggi su Quicomo.it Leggi anche: L’alta pasticceria entra nelle case degli italiani con la conduzione TV della lecchese Irene Colombo Leggi anche: Palworld aggiornamento home sweet home con crossover ultrakill e nuove funzionalità La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. L’alta pasticceria entra nelle case degli italiani con la conduzione TV della lecchese Irene Colombo; SWEET HOME, l’alta pasticceria italiana entra in televisione. MARTEDI' 6 GENNAIO 2026, ORE 9 - 13: LA BEFANA SOLIDALE ASI FA TAPPA A CANTU' ED ERBA GRAZIE ALLA MOBILITAZIONE DEL VCC COMO. Con le auto d'epoca dei soci del Veteran Car Como in due case di accoglienza per bimbi e giovani. Non s - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.