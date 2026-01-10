Da Aurora a Crans Montana Feltri | ora giustizia per questi ragazzi
Da Aurora a Crans Montana, il caso dei giovani coinvolti solleva importanti riflessioni sulla percezione e l’attenzione collettiva. La priorità che attribuiamo a questi eventi dipende dalle nostre scelte e dall’interesse pubblico. È fondamentale affrontare con attenzione e rispetto la vicenda, riconoscendo la dignità dei ragazzi e la necessità di una giustizia equa, senza lasciarci influenzare da sensazionalismi o giudizi affrettati.
Chi sale e chi scende nella scala dell'interesse collettivo. Dipende tutto da noi. I ragazzi di Crans Montana, giustamente: uno tsunami che ti picchia nella testa e ti permea fino al midollo. Poi vengono le vittime secondarie, quelli che finiscono nelle pagine della cronaca ma in qualche modo sfuggono al controllo e all'emotività. Persi, stropicciati, sbiaditi nei racconti, non abbastanza vittime da scatenare empatia e travolgere la platea. Prendete Aurora, la ragazzina violentata e uccisa a Milano da un peruviano irregolare strafatto e ubriaco che di prassi aggrediva le donne. Aveva solo 19 anni. 🔗 Leggi su Iltempo.it
