Da A Knight of the Seven Kingdoms a Scrubs le serie TV più attese del 2026

Scopri le serie TV più attese del 2026, dalle piattaforme come Netflix e HBO Max. Questa guida offre una panoramica chiara e aggiornata sui titoli italiani e internazionali in uscita nel nuovo anno, aiutandoti a orientarti tra le novità più interessanti del panorama televisivo. Un punto di riferimento per chi desidera conoscere in anticipo le produzioni più attese e pianificare al meglio la visione.

Da Netflix alla nuova HBO Max, una guida utile e dedicata alle serie TV più attese del nuovo anno, divise per piattaforma tra titoli italiani e internazionali. Nuovo anno, e oramai lo dovreste sapere, significa nuova Guida di Movieplayer.it alle serie tv che verranno. Il 2026 si preannuncia ricco soprattutto di molti ritorni - quindi nuove stagioni - più che di numerose novità. Ma i titoli da attendere non mancheranno, che si rifanno soprattutto a brand conosciuti e che ritornano sotto nuova veste, come Blade Runner, Tomb Raider, Sherlock Holmes, La rivincita delle bionde, i mondi di George R.R. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

