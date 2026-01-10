Cure per i più fragili alla Asl Roma 1 il Servizio Tobia si fa in 3

Il Servizio Tobia della Asl Roma 1 si dedica a facilitare l’accesso alle cure per i pazienti più fragili, come quelli con autismo o gravi difficoltà cognitive. Offre percorsi agevolati per visite ed esami, contribuendo a prevenire e curare patologie non direttamente collegate al loro disturbo principale. Questa iniziativa mira a garantire un’assistenza più semplice e accessibile, migliorando la qualità delle cure per chi ne ha maggiormente bisogno.

Anche un semplice esame può diventare un'odissea per un paziente con autismo. Offre ai pazienti con gravi difficoltà cognitive o relazionali percorsi facilitati per visite ed esami utili a prevenire e curare patologie non direttamente legate al loro disturbo principale è l'obiettivo del Servizio Tobia di Asl Roma 1, protagonista di una giornata speciale nella Capitale. Sono state inaugurate dall'assessore ai Servizi sociali e disabilità della Regione Lazio, Massimiliano Maselli, dal Dd della Asl Roma 1, Giuseppe Quintavalle e da Riccardo De Mattia di Angsa Lazio, le sedi spoke del Servizio Tobia della Asl Roma 1 che di fatto si fa in tre.

