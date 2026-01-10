Cultura | Agrigento passa il testimone a L’Aquila

Con la fine del 2025, Agrigento cede ufficialmente il titolo di Capitale Italiana della Cultura a L’Aquila, che assumerà questo ruolo nel 2026. Questo passaggio rappresenta un momento di continuità e valorizzazione del patrimonio culturale italiano, sottolineando l’importanza di promuovere le eccellenze dei territori attraverso iniziative e eventi dedicati. Un nuovo capitolo che rafforza il ruolo delle città come custodi e promotori della cultura nazionale.

(Adnkronos) – Con la conclusione del 2025 si chiude ufficialmente Agrigento Capitale Italiana della Cultura che passa il testimone a L’Aquila, capitale nel 2026. Ma Agrigento Capitale non si ferma: l’anno appena trascorso, che ha visto la città impegnata in un lavoro articolato di produzione culturale, rigenerazione urbana, attivazione di nuovi spazi e costruzione di . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.itImmagine generica

