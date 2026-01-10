Crolla abitazione in Germania muoiono coppia e figlio di 6 anni siciliani

Nella notte ad Albstadt, in Germania, si è verificato il crollo di un'abitazione che ha causato la morte di una famiglia siciliana composta da due genitori e un bambino di sei anni. La tragedia, ancora sotto approfondimento, ha coinvolto una coppia proveniente da Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Crollo improvviso nella notte Una abitazione è crollata ad Albstadt, in Germania, causando la morte di tre membri di una famiglia originaria di Castellammare del Golfo (Trapani). L’incidente si è verificato giovedì mattina nelle prime ore, intorno alle 5, dopo una violenta esplosione che ha completamente distrutto l’edificio. Le vittime Le tre persone decedute sono: Francesco Liparoto, 33 anni. Nancy Giarraca, 30 anni, sua moglie. Bryan, il loro figlio di 6 anni La famiglia si era trasferita da anni in Germania ed era molto conosciuta nella comunità locale. . Possibile causa dell’esplosione Secondo i primi rilievi delle autorità locali, il crollo sarebbe stato scatenato da una fuga di gas con conseguente esplosione dell’abitazione, anche se le indagini sono ancora in corso per stabilire con precisione le cause dell’incidente. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Crolla abitazione in Germania, muoiono coppia e figlio di 6 anni siciliani Leggi anche: Crolla una casa in Germania, tre morti: le vittime sono una coppia di siciliani e il figlio piccolo Leggi anche: Crolla una casa in Germania, tre morti: sono una coppia siciliana e il figlio di 6 anni. «Colpa di una fuga di gas» La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Crolla un'abitazione in Germania, muoiono una coppia e il figlio di 6 anni siciliani; Germania, casa crolla dopo esplosione per fuga di gas: morta coppia siciliana col figlio; Crolla abitazione in Germania, muoiono coppia e figlio di 6 anni siciliani; ++ Crolla abitazione in Germania, muoiono coppia e figlio di 6 anni siciliani ++. Crolla un'abitazione in Germania, muoiono una coppia e il figlio di 6 anni italiani - Padre, madre e figlio di 6 anni, italiani originari di Castellammare del Golfo (Trapani), sono morti giovedì nel crollo della propria casa ad Albstadt, nel land del Baden- ansa.it

Crolla abitazione in Germania, muoiono coppia di siciliani e il figlio di 6 anni - Crolla la loro abitazione in Germania e perdono la vita padre, madre e figlio di 6 anni originari di Castellammare del Golfo. meridionews.it

Crolla abitazione in Germania: muoiono coppia e figlio di 6 anni originari di Castellamare del Golfo (TP) - Il crollo della propria casa, forse per l'esplosione dovuta a una fuga di gas ad Albstadt, nel land del Baden- msn.com

, https://www.corrieredellacalabria.it/2026/01/09/crolla-abitazione-in-germania-morti-tre-italiani/ - facebook.com facebook

Crolla abitazione in Germania, muoiono coppia e figlio di 6 anni siciliani. La tragedia ad Albstadt forse per una fuga di gas #ANSA x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.