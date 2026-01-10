Croce Rossa il restyling prosegue La sede storica è ora più moderna

La sede storica della Croce Rossa di Bergamo, situata nel quartiere Loreto, ha recentemente completato un intervento di restyling. Dopo otto mesi di lavori, l'edificio degli anni ’60 è stato rinnovato per offrire ambienti più moderni, sicuri e funzionali. Questo intervento mira a migliorare le condizioni di lavoro e di accoglienza per volontari, dipendenti e utenti, garantendo un servizio più efficiente e adeguato alle nuove esigenze.

Un regalo di fine anno. Torna a splendere la storica sede della Croce Rossa di Bergamo, nel quartiere cittadino di Loreto, dopo 8 mesi di lavori di restyling allo stabile, un edificio che risale agli anni ‘60 che andava riqualificato per rispondere alle nuove esigenze e per fornire a volontari, dipendenti e utenti ambienti moderni, sicuri e confortevoli. L’intervento è stato finanziato con circa 2 milioni di euro, per portarlo a termine complessivamente ci vorrà però ancora qualche mese. E una nuova raccolta fondi: servono 300mila euro per i lavori aggiuntivi, cioè per la sala server e l’ascensore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

