Croce Rossa il restyling prosegue La sede storica è ora più moderna

Un regalo di fine anno. Torna a splendere la storica sede della Croce Rossa di Bergamo, nel quartiere cittadino di Loreto, dopo 8 mesi di lavori di restyling allo stabile, un edificio che risale agli anni ‘60 che andava riqualificato per rispondere alle nuove esigenze e per fornire a volontari, dipendenti e utenti ambienti moderni, sicuri e confortevoli. L’intervento è stato finanziato con circa 2 milioni di euro, per portarlo a termine complessivamente ci vorrà però ancora qualche mese. E una nuova raccolta fondi: servono 300mila euro per i lavori aggiuntivi, cioè per la sala server e l’ascensore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Croce Rossa, il restyling prosegue. La sede storica è ora più moderna Leggi anche: Nuova sede per la Croce Rossa. Definito l’acquisto in via Acquale. Ma ora c’è bisogno di risorse per ristrutturare i locali Leggi anche: Giornata storica a Leverano: nasce il nuovo comitato della Croce Rossa Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Croce Rossa, il restyling prosegue. La sede storica è ora più moderna. Croce Rossa, il restyling prosegue. La sede storica è ora più moderna - Torna a splendere la storica sede della Croce Rossa di Bergamo, nel quartiere cittadino di Loreto, dopo 8 mesi di lavori di restyling allo stabile, un edificio che risale agli ... ilgiorno.it

