Nella recente tensione interna al Movimento 5 Stelle, si registra una forte reazione riguardo al dossieraggio e al caso Bellavia, che sta approdando in Aula. La vicenda ha scosso i vertici grillini, portando a interventi e polemiche che coinvolgono anche realtà giornalistiche e istituzionali. Questa situazione evidenzia le tensioni e le dinamiche politiche in atto, richiedendo un’analisi approfondita e obiettiva degli eventi.

Crisi isterica grillina. I pentastellati in Vigilanza Rai, non sapendo più con chi prendersela, si scagliano contro il Tempo, il nostro direttore, quello del Giornale, il nostro editore e chi ne ha più ne metta. «Daniele Capezzone – scrivono in una nota a firma di Barbara Floridia, Dolores Bevilacqua, Gaetano Amato, Anna Laura Orrico e Dario Carotenuto - oggi si è svegliato con l'illuminazione del secolo: una commissione parlamentare d'inchiesta su Report e sui fantomatici dossieraggi. Un'idea talmente geniale da far sorgere una domanda spontanea: com'è possibile che nessuno ci avesse pensato prima?». 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Crisi isterica M5s sul dossieraggio ma il caso Bellavia arriva in Aula

Leggi anche: Brugnaro, al via l’udienza preliminare. Ma il sindaco non sarà in aula: “Io vittima di dossieraggio e della montatura dei magistrati”

Leggi anche: Il M5S attacca Cerno e il Giornale dopo lo scoop su Report e sul dossieraggio. Il centrodestra: "No al bavaglio dai valletti di Chavez e Maduro"

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Sondaggi politici 2025/ M5s in crisi sotto 12%, Meloni allunga nonostante la Manovra: Lega 8,5%, Renzi ko - Nell’ultima settimana di scontri in Parlamento, con le tensioni interne alla maggioranza (per la Manovra) e nelle opposizioni (dove politica estera e programma di “coalizione” vedono distanze siderali ... ilsussidiario.net

Fontana (M5s) a Fanpage: “Il governo non ha un piano per la crisi climatica, ai giovani lasceranno macerie” - La deputata del Movimento 5 stelle ed ex sottosegretaria alla Transizione ecologica Ilaria Fontana ha risposto alle domande di Fanpage. fanpage.it

Benissimo… Prima giornata di vacanze di Natale e la mamma A è già in piena crisi isterica con le sue due piccole perle!!!!… Più che piccole perle… bimbe capricciose.. Finestre che sbattono, pianti isterici, tutti che urlano.. il papà che ride miii che fa - facebook.com facebook