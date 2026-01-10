Crisi isterica M5s sul dossieraggio ma il caso Bellavia arriva in Aula

Nella recente tensione interna al Movimento 5 Stelle, si registra una forte reazione riguardo al dossieraggio e al caso Bellavia, che sta approdando in Aula. La vicenda ha scosso i vertici grillini, portando a interventi e polemiche che coinvolgono anche realtà giornalistiche e istituzionali. Questa situazione evidenzia le tensioni e le dinamiche politiche in atto, richiedendo un’analisi approfondita e obiettiva degli eventi.

Crisi isterica grillina. I pentastellati in Vigilanza Rai, non sapendo più con chi prendersela, si scagliano contro il Tempo, il nostro direttore, quello del Giornale, il nostro editore e chi ne ha più ne metta. «Daniele Capezzone – scrivono in una nota a firma di Barbara Floridia, Dolores Bevilacqua, Gaetano Amato, Anna Laura Orrico e Dario Carotenuto - oggi si è svegliato con l'illuminazione del secolo: una commissione parlamentare d'inchiesta su Report e sui fantomatici dossieraggi. Un'idea talmente geniale da far sorgere una domanda spontanea: com'è possibile che nessuno ci avesse pensato prima?».

