Crimson Desert avrà un mondo di gioco più grande di Red Dead Redemption 2 | il team condivide nuovi dettagli

Crimson Desert, sviluppato da Pearl Abyss, si prepara a offrire un mondo di gioco più ampio rispetto a Red Dead Redemption 2. Il team ha condiviso recenti dettagli che evidenziano l’ambizione di creare un’esperienza immersiva e vasta. Questa novità suscita interesse tra gli appassionati di videogiochi, sottolineando l’impegno per realizzare un ambiente ricco e articolato. Restano da scoprire ulteriori informazioni su questa promettente produzione.

Crimson Desert torna a far parlare di sé con nuovi dettagli condivisi dal team di Pearl Abyss, che confermano l'ambizione del progetto. L'action RPG open world si presenterà con una mappa di dimensioni superiori a quella di Red Dead Redemption 2, uno dei riferimenti assoluti del genere. Non si tratta però solo di numeri: gli sviluppatori promettono un mondo progettato per essere costantemente coinvolgente. Ricordiamo che il titolo è atteso per il 19 marzo 2026 su PC e console di nuova generazione, oltre che su GeForce Now. Durante l'evento New Game Plus, Pearl Abyss ha approfondito la struttura del mondo di gioco, spiegando che Crimson Desert offrirà un open world vastissimo, stimato come più grande di Red Dead Redemption 2 e almeno il doppio rispetto a The Elder Scrolls V: Skyrim.

