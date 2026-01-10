Crimine brutalità evasioni della banda che suonava il mitra

Nel 1969, a soli 17 anni, Tino Stefanini, un giovane della Comasina, vive un’esperienza che cambierà il corso della sua vita. Un incontro con la criminalità e la violenza, legato a una banda armata, segna profondamente il suo percorso. Questa vicenda, fatta di evasioni e tensioni, rappresenta un momento cruciale nel suo passato, offrendo uno sguardo autentico su un’epoca difficile e sulle sfide di un ragazzo alle soglie dell’età adulta.

Ci sono incontri che ti cambiano la vita. Nel bene come nel male. A Tino Stefanini è successo nel 1969, quando aveva appena 17 anni ed era un ragazzo ribelle della Comasina. Un giorno, davanti al bar frequentato dai cattivi soggetti del quartiere, si ferma una Jaguar. Scendono in due. Lei è una sventola che non passa inosservata, lui un bel giovane con una massa di capelli biondi e gli occhi da gatto ridotti a due fessure. Pochi lo conoscono, ma è l’uomo che alcuni anni dopo diventerà il pericolo pubblico numero uno, il bandito per eccellenza, il re delle evasioni: Renato Vallanzasca. Sta cercando un ragazzo della zona, un certo Massimo detto “Tasso”, e Tino lo conosce bene perché ha un anno più di lui e malgrado la giovane età fa già l’autista nelle rapine in banca. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

