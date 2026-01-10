Crimine brutalità evasioni della banda che suonava il mitra
Nel 1969, a soli 17 anni, Tino Stefanini, un giovane della Comasina, vive un’esperienza che cambierà il corso della sua vita. Un incontro con la criminalità e la violenza, legato a una banda armata, segna profondamente il suo percorso. Questa vicenda, fatta di evasioni e tensioni, rappresenta un momento cruciale nel suo passato, offrendo uno sguardo autentico su un’epoca difficile e sulle sfide di un ragazzo alle soglie dell’età adulta.
Ci sono incontri che ti cambiano la vita. Nel bene come nel male. A Tino Stefanini è successo nel 1969, quando aveva appena 17 anni ed era un ragazzo ribelle della Comasina. Un giorno, davanti al bar frequentato dai cattivi soggetti del quartiere, si ferma una Jaguar. Scendono in due. Lei è una sventola che non passa inosservata, lui un bel giovane con una massa di capelli biondi e gli occhi da gatto ridotti a due fessure. Pochi lo conoscono, ma è l’uomo che alcuni anni dopo diventerà il pericolo pubblico numero uno, il bandito per eccellenza, il re delle evasioni: Renato Vallanzasca. Sta cercando un ragazzo della zona, un certo Massimo detto “Tasso”, e Tino lo conosce bene perché ha un anno più di lui e malgrado la giovane età fa già l’autista nelle rapine in banca. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche: Fuoco nella notte: la brutalità che spezza vite a Conza della Campania
Leggi anche: 100 anni di Miles Davis, il genio che suonava il domani
Crimine, brutalità, evasioni della banda che suonava il mitra - Tino Stefanini, uno degli uomini di Vallanzasca, ricorda gli anni in cui la "Comasina" terrorizzava Milano ... ilgiornale.it
Su Rai 2 “C’era una volta il crimine”, ultimo viaggio nel tempo della banda di improbabili criminali - Questo terzo capitolo della trilogia segue i fortunati film Non ci resta che il crimine (2019) e Ritorno al crimine (2021). iodonna.it
Per cortesia, fate girare ovunque i miei post. In queste ore la Repubblica islamica sta compiendo orribili crimini a porte chiuse. Lontano dai riflettori dei giornalisti e dagli occhi della popolazione che usa gli smartphone e Internet per diffondere le brutalità del re x.com
Il regime ha imposto il blocco della rete: oscura le immagini per "insabbiare le brutalità" ma non riesce a fermare le manifestazioni. Finora si contano almeno 45 morti. Trump minaccia ancora, Khamenei: "Si occupi dei problemi degli Usa" - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.