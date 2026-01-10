Crescita del Pil pisano Confcommercio | conferma la tenuta economica del territorio

Secondo Confcommercio, i dati sul Pil provinciale di Pisa indicano una conferma della stabilità economica del territorio, nonostante le sfide legate alla situazione internazionale e ai crescenti costi. In un contesto di preoccupazione tra gli imprenditori e di restrizioni economiche delle famiglie, le stime mostrano segnali di tenuta, riflettendo un quadro di crescita moderata e resilienza locale.

Pisa, 8 gennaio 2026 - “In un contesto in cui il sentiment degli imprenditori mostra una preoccupazione sempre più profonda, principalmente a causa delle ristrettezze economiche delle famiglie e all'aumento dei costi, in una condizione di redditi stabili, e dall'incertezza per l'andamento degli scenari internazionali, gli ultimi dati sulle stime del Pil provinciale sono quantomeno incoraggianti”. Il direttore generale di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli commenta con moderata soddisfazione l'ultimo rapporto pubblicato dalla CGIA di Mestre, dove “le previsioni di crescita del Pil per il 2026 indicano una crescita dello 0,60%, con un aumento del 4% rispetto al 2019, ultimo anno pre-Covid". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Crescita del Pil pisano, Confcommercio: "conferma la tenuta economica del territorio" Leggi anche: Tassi fermi al 2%, crescita del Pil e inflazione sotto controllo: la BCE conferma la rotta Leggi anche: Toscana, crescita lenta, ma consumi in tenuta: Pil sotto la media nazionale La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Toscana: previsione crescita PIL sotto la media nazionale in 12a posizione, Pisa 52/a. Crescita del Pil pisano, Confcommercio: "conferma la tenuta economica del territorio" - Moderata soddisfazione per l'associazione di categoria, che continua a chiedere "scelte più coraggiose per rafforzare dei sostegni destinati a famiglie e imprese, in particolare dei settori più in sof ... lanazione.it

Il Pil fa sognare, ma il divario resta: Confcommercio lancia l’allarme sul ritmo troppo lento - Secondo le stime, il Pil provinciale crescerà dello 0,48 per cento, con un incremento complessivo del 4,93 per cento rispetto al 2019, anno pre- corrieredimaremma.it

Economia a Grosseto, Confcommercio: «Crescita incoraggiante ma inferiore alla media nazionale» - Il presidente Giulio Gennari: «Pesano il gap infrastrutturale e la forte stagionalità, servono interventi strutturali». msn.com

