Crans s' indaga sui fumi della schiuma fonoassorbente | Ragazzi caduti a terra esanimi senza poter fuggire
Indagini in corso a Crans-Montana dopo il tragico incidente al bar “Le Constellation”. Si ipotizza che i fumi rilasciati dalla schiuma fonoassorbente del soffitto possano aver contribuito alla morte di almeno tre dei sei giovani italiani coinvolti. La causa precisa resta da accertare, mentre le autorità continuano a esaminare le circostanze del rogo e le sostanze presenti nell’ambiente.
Potrebbero essere stati i fumi sprigionati dalla schiuma fonoassorbente del soffitto a uccidere almeno tre dei sei ragazzi italiani morti nel rogo del bar “Le Constellation” a Crans-Montana, in Svizzera, durante il veglione di Capodanno. È questa la nuova ipotesi al centro dell’inchiesta aperta dalla procura di Roma, che procede per omicidio colposo plurimo e incendio. Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, il 16enne romano Riccardo Minghetti, il coetaneo bolognese Giovanni Tamburi e il 17enne genovese Emanuele Galeppini non presentavano ustioni tali da giustificare il decesso. Un elemento che rafforza il sospetto dei legali delle famiglie: i ragazzi potrebbero essere morti per un’intossicazione acuta causata dalle esalazioni tossiche sviluppate durante la combustione dei pannelli acustici installati nel locale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
