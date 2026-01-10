Crans s' indaga sui fumi della schiuma fonoassorbente | Ragazzi caduti a terra esanimi senza poter fuggire

Indagini in corso a Crans-Montana dopo il tragico incidente al bar “Le Constellation”. Si ipotizza che i fumi rilasciati dalla schiuma fonoassorbente del soffitto possano aver contribuito alla morte di almeno tre dei sei giovani italiani coinvolti. La causa precisa resta da accertare, mentre le autorità continuano a esaminare le circostanze del rogo e le sostanze presenti nell’ambiente.

Crans Montana, come sono morti i ragazzi? Niente autopsia né certificato sulle cause della morte. L'ipotesi inalazione fumi - Nei certificati di morte delle sei vittime italiane rimpatriate da Crans- msn.com

Strage a Crans-Montana, almeno 40 morti, si indaga per incendio e omicidio colposi. Gli italiani sono 11 feriti e 6 dispersi - Gli aggiornamenti in diretta di oggi, venerdì 2 gennaio 2026, sulla strage di Capodanno a Crans- fanpage.it

Lo ha deciso la procura che indaga sulla strage di Crans-Montana. Due giorni fa i funerali del 16enne - facebook.com facebook

Crans-Montana, sul rogo indaga Roma. “Autopsie sui corpi di cinque dei ragazzi” x.com

