Crans-Montana una raccolta fondi per Leonardo e Kean | ecco la mobilitazione delle loro società sportive

A seguito della tragedia di Crans-Montana, le società sportive di Leonardo e Kean hanno organizzato una raccolta fondi per sostenere le famiglie coinvolte. L'iniziativa mira a offrire supporto concreto ai giovani atleti e alle loro famiglie, in un momento difficile. La mobilitazione si inserisce nel contesto di un territorio ancora in lutto, con il cuore rivolto alla solidarietà e alla vicinanza delle comunità italiane.

Milano, 10 gennaio 2026 – Dopo la tragedia, silenzio e preghiere sono le parole d’ordine per gli italiani feriti nel rogo d i Crans-Montana ancora ricoverati tra Milano e la Svizzera. Ma allo stesso tempo c’è chi cerca di produrre gesti utili per i coinvolti. Come le raccolte fondi indette, in questi giorni difficili, dalle società sportive in cui militano Leonardo Bove e Kean Talingdan, i due sedicenni compagni di classe al liceo Virgilio di Milano e entrambi giocatori di calcio. La Franco Scarioni al fianco di Leonardo. A partire dalla Franco Scarioni 1925, dove gioca Leonardo Bove. Il ragazzo è tra i feriti più gravi, tant’è che il suo trasferimento da Zurigo all’ospedale Niguarda non è ancora stato autorizzato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

