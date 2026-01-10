Crans-Montana un dettaglio choc | Come sono state trovate 34 vittime

A Crans-Montana, in Svizzera, sono state trovate 34 vittime accalcate sulle scale, un dettaglio che ha suscitato grande attenzione. L'inviato di 4 Di Sera Weekend ha condiviso un retroscena inquietante sulla tragedia avvenuta durante il Capodanno. Questo episodio solleva domande sulla dinamica dell’accaduto e sulle circostanze che hanno portato a questa drammatica situazione.

"34 vittime sono state trovate accalcate sulle scale". A raccontare un agghiacciante retroscena su Crans-Montana e le vittime della strage di Capodanno è l'inviato di 4 Di Sera Weekend. Collegato con la trasmissione il giornalista esordisce: "Emergono dei dettagli che hanno dell'incredibile. Ci fanno capire ancora di più cosa è successo in quel locale". Da qui la rivelazione: "Tre persone sono state trovate fuori dal locale, sono riuscite a uscire ma sono morte avvelenate dai fumi". "37 invece erano dentro". E di queste 37, "34 erano accalcate su quella scala che normalmente era larga tre metri, ma che per volere di Moretti era stata ridotta a un metro". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Crans-Montana, un dettaglio choc: "Come sono state trovate 34 vittime" Leggi anche: “Cosa succedeva durante l’incendio”. Strage Crans-Montana, il dettaglio choc: “Terribile” Leggi anche: “Cosa succedeva durante l’incendio”. Strage Crans-Montana, il dettaglio choc: “Terribile” La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Crans Montana, sopravvissuti sotto choc famiglie estenuate dall'attesa; Crans-Montana, l’inviato ligure Mediaset Mazzola: Paese sotto choc; Crans Montana, il racconto di Monica Perin: “Tanto fumo, un’esplosione e poi fiamme altissime”; Due 20enni piemontesi scampate per pochi secondi alla strage di Crans-Montana: «Sono sotto choc». Un'altra giovane: «Ho visto gente con la pelle bruciata». Perché Jacques Moretti va in carcere (e la moglie Jessica no). La svolta nell’inchiesta di Crans-Montana - Resta fuori dal carcere la moglie Jessica: si è scusata in lacrime con le vittime, ma verrà s ... quotidiano.net

Incendio Crans-Montana, ambasciatore italiano accusa: gestori irresponsabili sotto inchiesta, choc e video esclusivo - Montana è al centro di forti polemiche dopo l’incendio che ha coinvolto una struttura ricettiv ... assodigitale.it

Crans Montana, indagati per omicidio colposo i gestori del locale - Jacques Moretti e Jessica Maric, i due gestori, sono accusati di omicidio, lesioni e incendio a titolo colposo. tg24.sky.it

Crans-Montana: Moretti, il giro della prostituzione e i “protettori svizzeri” x.com

A più di una settimana dalla strage di Crans-Montana costata la vite a 40 persone, tra cui 6 teenager italiani, sono arrivate le scuse della vicesindaca di Crans-Montana per i mancati controlli https://shorturl.at/jG7AR - facebook.com facebook

