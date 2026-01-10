Crans Montana media svizzeri | Il Comune ha fatto sparire un documento con le norme antincendio

Recentemente, alcuni opuscoli sulla sicurezza antincendio pubblicati dal Comune di Crans Montana sono scomparsi dal sito ufficiale, secondo quanto riportato dai media svizzeri. Il quotidiano

Crans-Montana, il buco nero dei video cancellati: l’inchiesta svizzera (ri)parte dalle possibili prove sparite - Montana si amplia: i video e i contenuti digitali del locale sarebbero stati cancellati dopo il rogo che ha ucciso 40 persone ... ilfattoquotidiano.it

Eleonora Palmieri, 29 anni, veterinaria, dopo gli interventi subiti, parla di quanto è accaduto a Crans-Montana - facebook.com facebook

Un "messaggio di vicinanza alle famiglie che soffrono" e una richiesta di "perdono". E' il messaggio di Nicole Bonvin Clivaz, vice sindaca di Crans-Montana, in una intervista rilasciata alla televisione svizzera Rts, dopo le polemiche suscitate dal sindaco Nic x.com

