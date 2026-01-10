Crans-Montana l' opuscolo sulle norme anti-incendio sparito dal sito del Comune

Il documento sulle norme anti-incendio pubblicato recentemente dal Comune di Crans-Montana, e successivamente rimosso dal sito, ha suscitato discussioni in seguito alla tragedia di Capodanno. La sua scomparsa solleva interrogativi sulla gestione delle informazioni di sicurezza e sulla trasparenza delle comunicazioni pubbliche riguardanti le misure di prevenzione incendi nella comunità.

Un documento sulle regole di sicurezza e prevenzione incendi, pubblicato pochi mesi fa sul sito del Comune di Crans-Montana e poi scomparso subito dopo la strage di Capodanno, è ora al centro delle polemiche. Si tratta di linee guida ufficiali che descrivevano nel dettaglio i controlli e le responsabilità dell'ente in materia di locali aperti al pubblico, comprese strutture come il Constellation, dove l'incendio del 1° gennaio ha provocato 40 morti e 116 feriti. A rivelare la rimozione del materiale è Blick, secondo cui il Comune avrebbe eliminato l'accesso a una pagina intitolata "Il Comune di Crans-Montana punta sulla sicurezza pubblica", dedicata "alla sicurezza antincendio e al ruolo del Comune in questo ambito".

Dal sito del Comune "scompare" il documento sulla sicurezza antincendio: indicava permessi e controlli - I coniugi Moretti, proprietari del "Constellation", il locale teatro della strage di Crans Montana, probabilmente non sono gli unici a cercare di nascondere documenti sui social. ilmessaggero.it

Inferno di Crans Montana, sicurezza sotto accusa. In Trentino quali sono le norme da rispettare nei locali e per i pubblici eventi? Nel 2025 sospese ben 70 manifestazioni - Il tema è ovviamente e tristemente attualissimo, visto quanto accaduto durante la notte di Capodanno a Crans Montana: l'incendio che è scoppiato all'interno del locale "Le Constellation" ha tr ... ildolomiti.it

Crans-Montana, il dolore di Mattarella: «Giustizia per quei ragazzi» - facebook.com facebook

Un "messaggio di vicinanza alle famiglie che soffrono" e una richiesta di "perdono". E' il messaggio di Nicole Bonvin Clivaz, vice sindaca di Crans-Montana, in una intervista rilasciata alla televisione svizzera Rts, dopo le polemiche suscitate dal sindaco Nic x.com

