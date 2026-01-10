Il 31 dicembre 2025, a Crans-Montana, si è verificata una tragedia in un locale che fungeva da discoteca, causando la perdita di 40 giovani e il ferimento di oltre 150 persone. Un evento che sottolinea l’importanza di garantire la sicurezza in ambienti pubblici, specialmente durante eventi di grande affluenza. La riflessione di Costanzo invita a considerare le responsabilità e le misure necessarie per prevenire simili tragedie in futuro.

Nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio 2026 in questo locale, un bar adibito a discoteca si è consumata una tragedia causata da una serie di fattori che si sono atrocemente concatenati tra loro in modo da causare 40 giovani morti e più di 150 feriti. Esaminiamo dal punto di vista tecnico e trasferiamo in quel locale tutti gli aspetti che riguardano la sicurezza fisica in un posto che sia pubblico eo privato. In questi giorni si è molto discusso delle cose che avrebbero dovuto essere ovvie e basilari e invece ecco trovare una sola uscita di sicurezza che poi, di fatto, non lo era, la porta della stessa chiusa a chiave e con apertura verso l’interno invece che, inversamente come doveva essere, verso l’esterno. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Crans-Montana, la sicurezza è una cosa seria. La riflessione di Costanzo

Leggi anche: Quantum computing e sicurezza: una (complessa) opportunità. La riflessione di Costanzo

Leggi anche: Chiara Costanzo è una delle vittime della strage di Crans Montana

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Crans-Montana, una serie Netflix racconta la stessa tragedia avvenuta in Brasile nel 2013. Tutte le inquietanti analogie; Rogo di Crans Montana Luigi Ciatti | La sicurezza è indispensabile Lutto cittadino a Scandicci; Chi è Paolo Campolo papà eroe della ‘brigata civica’ di Crans-Montana | Abbiamo sfondato una porta bloccata e trascinato fuori i ragazzi; La ristrutturazione i pannelli fonoassorbenti che hanno preso fuoco | cosa c' è nell' inchiesta su Crans-Montana | Ecco le foto dell' incendio che divampa | la ragazza col casco e le scintille.

Dopo la tragedia di Crans-Montana: che fare a tutela della sicurezza sul lavoro? - Montana, è la domanda che tutti si stanno ponendo. ipsoa.it