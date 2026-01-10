Crans-Montana il padre di Jacques Moretti | ‘Siamo persone serie non delinquenti’
Otto giorni dopo la tragica strage di Crans-Montana, il padre di Jacques Moretti conferma il carattere serio della comunità, respingendo ogni accusa di comportamenti illeciti. La tragedia, che ha causato 40 vittime e numerosi feriti, ha lasciato dolore e rabbia tra i residenti. Un momento di riflessione sulla drammatica perdita e sulla necessità di solidarietà e rispetto reciproco in un contesto di grande sofferenza.
Otto giorni dopo la strage: dolore e rabbia. Sono trascorsi otto giorni dalla tragedia che ha sconvolto Crans-Montana, causando 40 vittime – tra cui nove cittadini francesi – e 116 feriti, alcuni in condizioni gravissime. Venerdì 9 gennaio la Svizzera ha osservato una giornata di lutto nazionale, mentre nelle famiglie colpite il dolore si intreccia a un sentimento sempre più diffuso di sgomento e rabbia. La domanda che domina il dibattito pubblico è una sola: come è stato possibile che un incendio di tali proporzioni si trasformasse in una strage? Gli interrogativi riguardano presunte negligenze, il rispetto delle norme di sicurezza, la pianificazione delle vie di evacuazione e persino i materiali utilizzati nella struttura. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
Leggi anche: Crans-Montana, arrestato il proprietario di Le Constellation Jacques Moretti
Leggi anche: Crans-Montana, Jacques Moretti: A Quanto Ammonta Il Patrimonio!
Tutti gli affari di Jacques Moretti e Jessica Maric, proprietari del Constellation di Crans-Montana: ristoranti, disco-bar e immobili a Cannes; Chi sono Jessica e Jacques Moretti, proprietari del bar “Le Constellation” a Crans-Montana: si sono salvati; Crans Montana – Jacques Moretti e la presunta amicizia con l’imprenditore corso “sotto…; Jacques Moretti, il proprietario del bar di Crans Montana era stato in carcere per truffa: la rivelazione dei media francesi.
Crans Montana, arrestato Jacques Moretti: il titolare del Constellation. La moglie Jessica ai domiciliari con braccialetto - Montana dove a Capodanno sono morte 40 persone, si trovano negli uffici della procura di Sion dove è ... ilmessaggero.it
Crans-Montana, arrestato gestore Le Constellation: “Era a rischio fuga”. Domiciliari e braccialetto elettronico alla moglie - Montana, arrestato gestore Le Constellation: “Era a rischio fuga”. ilcorrieredelgiorno.it
Crans-Montana, Jacques Moretti arrestato: è il titolare del bar ‘Le Constellation’ - È stato posto in custodia cautelare Jacques Moretti, il proprietario del bar Le Constellation di Crans- msn.com
Dopo Crans Montana, Livigno dice no ai fuochi nei locali Il sindaco Galli emana un’ordinanza dopo i fatti di Crans Montana, per tutelare l’incolumità pubblica e in vista dei prossimi eventi olimpici. #laprovinciaunicatv #teleunica #news #notizie #TiranoEAltaVal - facebook.com facebook
Crans-Montana, Meloni, i ministri e le opposizioni alla messa a Roma per le vittime x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.