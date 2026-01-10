Crans-Montana il padre di Jacques Moretti | ‘Siamo persone serie non delinquenti’

Otto giorni dopo la tragica strage di Crans-Montana, il padre di Jacques Moretti conferma il carattere serio della comunità, respingendo ogni accusa di comportamenti illeciti. La tragedia, che ha causato 40 vittime e numerosi feriti, ha lasciato dolore e rabbia tra i residenti. Un momento di riflessione sulla drammatica perdita e sulla necessità di solidarietà e rispetto reciproco in un contesto di grande sofferenza.

Otto giorni dopo la strage: dolore e rabbia. Sono trascorsi otto giorni dalla tragedia che ha sconvolto Crans-Montana, causando 40 vittime – tra cui nove cittadini francesi – e 116 feriti, alcuni in condizioni gravissime. Venerdì 9 gennaio la Svizzera ha osservato una giornata di lutto nazionale, mentre nelle famiglie colpite il dolore si intreccia a un sentimento sempre più diffuso di sgomento e rabbia. La domanda che domina il dibattito pubblico è una sola: come è stato possibile che un incendio di tali proporzioni si trasformasse in una strage? Gli interrogativi riguardano presunte negligenze, il rispetto delle norme di sicurezza, la pianificazione delle vie di evacuazione e persino i materiali utilizzati nella struttura. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

