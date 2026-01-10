Crans-Montana il mea culpa della vice sindaca | Chiediamo scusa per i controlli mancati Jacques Moretti punta alla scarcerazione Jessica ai domiciliari per i figli

Nicole Bonvin Clivaz, vice sindaca di Crans-Montana, ha riconosciuto le mancanze nei controlli e ha chiesto scusa pubblicamente. La vicenda ha suscitato discussioni sulla gestione amministrativa, con alcuni esponenti che propongono soluzioni alternative come la scarcerazione di Jacques Moretti o i domiciliari per Jessica, per motivi familiari. La vicenda evidenzia le responsabilità e le sfide della governance locale.

«Non ci sono scuse per non aver chiesto scusa». Nicole Bonvin Clivaz, vice sindaca di Crans-Montana, fa mea culpa dopo le polemiche suscitate dal sindaco Nicolas. 🔗 Leggi su Leggo.it

