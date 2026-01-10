Crans-Montana il mea culpa della vice sindaca | Chiediamo scusa per i controlli mancati Jacques Moretti punta alla scarcerazione Jessica ai domiciliari per i figli

Nicole Bonvin Clivaz, vice sindaca di Crans-Montana, ha riconosciuto le mancanze nei controlli e ha chiesto scusa pubblicamente. La vicenda ha suscitato discussioni sulla gestione amministrativa, con alcuni esponenti che propongono soluzioni alternative come la scarcerazione di Jacques Moretti o i domiciliari per Jessica, per motivi familiari. La vicenda evidenzia le responsabilità e le sfide della governance locale.

Crans-Montana, arrestata anche Jessica Moretti che fa mea culpa: “Penso sempre alle vittime” - "Non avremmo mai potuto immaginare una cosa del genere. internapoli.it

La vignetta di "Charlie Hebdo" su Crans-Montana è più che rivoltante. Dobbiamo assolutamente recuperare l'idea che ci sono limiti per cui non tutto ciò che passa per la testa può essere detto o esternato: vale nelle conversazioni, nel discorso pubblico e persi x.com

L'inchiesta sulla strage di Crans-Montana si amplia: i video e i contenuti digitali del locale sarebbero stati cancellati dopo il rogo che ha ucciso 40 persone - facebook.com facebook

