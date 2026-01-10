Crans-Montana | il 20 gennaio autopsia su cause morte Galeppini

Il 20 gennaio sarà eseguita l’autopsia su Emanuele Galeppini, uno dei sei giovani italiani deceduti nella tragedia di Crans-Montana, in Svizzera. Nei prossimi giorni sarà conferito l’incarico per l’esame autoptico, che contribuirà a chiarire le cause della morte del 17enne genovese. L’evento rappresenta un passo importante nell’indagine per comprendere meglio le circostanze di questa drammatica fatalità.

Verrà conferito nei prossimi giorni, per essere svolto il 20 gennaio, l'incarico per l'esame autoptico sul corpo di Emanuele Galeppini, il 17enne genovese tra le 6 vittime italiane della tragedia di Crans-Montana in Svizzera. L'esame sarà eseguito dal direttore dell'istituto di medicina legale del Policlinico San Martino di Genova, Francesco Ventura, ed è stato disposto dalla procura di Genova su delega di quella di Roma che ha aperto nelle scorse ore un fascicolo per omicidio colposo plurimo e incendio colposo, al momento contro ignoti. Servirà a chiarire la dinamica e le cause che hanno portato al decesso di Emanuele, il cui corpo da quanto emerso sarebbe stato trovato senza alcun segno di bruciatura e con addosso i documenti e il telefonino. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Crans-Montana: il 20 gennaio autopsia su cause morte Galeppini Leggi anche: Crans-Montana: si accorciano i tempi per l’autopsia su Emanuele Galeppini Leggi anche: Crans-Montana: si accorciano i tempi per l’autopsia su Emanuele Galeppini La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Crans Montana: tutte le vittime identificate; Crans-Montana, rientrate salme dei ragazzi italiani. Il Niguarda: “Per i feriti sarà una battaglia”; Crans-Montana, tornano salme vittime italiane. Venerdì la messa a Roma; . Crans-Montana: il 20 gennaio autopsia su cause morte Galeppini - Verrà conferito nei prossimi giorni, per essere svolto il 20 gennaio, l'incarico per l'esame autoptico sul corpo di Emanuele ... iltempo.it

Tutte le 40 persone morte nell’incendio di Crans-Montana sono state identificate - Domenica sera la polizia svizzera ha detto che sono state identificate tutte e 40 le persone morte nell’incendio di Capodanno nel locale Le Constellation a Crans- ilpost.it

La strage di giovanissimi a Crans-Montana: dal rogo alle indagini, cosa sappiamo - Quaranta morti, anche sei ragazzi italiani. ansa.it

Genova, il 20 gennaio l'autopsia sul corpo di Emanuele #cransmontana #shortnews

Crans Montana, dai soccorsi alla rianimazione: la versione dei Moretti sulla notte della strage x.com

Eleonora Palmieri, 29 anni, veterinaria, dopo gli interventi subiti, parla di quanto è accaduto a Crans-Montana - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.