Crans-Montana fissata l’autopsia per Galeppini e sospesa la tumulazione di altre due vittime | le ipotesi dei pm e i dubbi sulle cause di morte

Si terrà il 20 gennaio l’autopsia sul corpo di Emanuele Galeppini, il ragazzo genovese di 16 anni, campione di golf, morto nella strage di Capodanno a Crans-Montana. La pm di Genova ha aperto un fascicolo su delega dei colleghi di Roma sulla morte del 16enne e ha dato incarico al professore universitario Francesco Ventura di accertare se il giovane è morto in seguito alle ustioni, alle esalazioni del fumo o ad altro. L’incarico verrà formalizzato il 19 gennaio e lo stesso giorno sarà eseguita una tac sul corpo del ragazzo per verificare la presenza di lesioni da schiacciamento. Il 20 gennaio, invece, ci sarà l’autopsia vera e propria. 🔗 Leggi su Open.online

