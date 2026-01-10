Crans-Montana cosa c’è dietro l’arresto del proprietario Jacques Moretti

L’arresto di Jacques Moretti a Crans-Montana è legato a sospetti di rischio di fuga, considerando le sue risorse finanziarie, i contatti internazionali, tra cui la Corsica, e un passato che include accuse di sfruttamento della prostituzione. Questa situazione solleva interrogativi sulle motivazioni e sulle implicazioni del suo arresto, evidenziando la complessità delle indagini in corso.

C'è un rischio di fuga concreto, legato alle disponibilità economiche, ai contatti all'estero – compresa la Corsica – e a un percorso di vita segnato da precedenti come lo sfruttamento della prostituzione. È su queste basi che la magistratura vallesana ha deciso la svolta: Jacques Moretti, proprietario del Constellation di Crans-Montana, il locale dove nella notte di Capodanno un incendio ha ucciso 40 persone e ne ha ferite 116, è stato fermato al termine dell'interrogatorio-fiume di ieri. La moglie Jessica Maric è invece finita ai domiciliari con braccialetto elettronico, anche in considerazione dei due figli piccoli, uno dei quali di otto mesi.

