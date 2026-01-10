Crans-Montana è teatro di due tragici eventi che hanno coinvolto un deejay e un croupier. Due vite spezzate in circostanze ancora da chiarire, lasciando dietro di sé storie di dolore e mistero. In questo articolo, si ripercorrono i dettagli di queste vicende, cercando di offrire una narrazione sobria e rispettosa, nel rispetto della memoria delle persone coinvolte.

Eroi. È la parola che resta quando il fumo si dirada, le sirene tacciono e la cronaca nera smette di essere un titolo. Eroi di Crans-Montana, persone comuni che in una notte di festa si sono trovate davanti alla scelta più antica e più crudele: salvare se stessi o tentare di salvare gli altri. C’è chi ha stretto mani, aperto porte, indicato uscite, chi è tornato indietro sapendo che il tempo era finito. E poi c’è l’altra immagine, quella che brucia quanto il rogo. Il video della proprietaria del “Le Constellation” che attraversa il fumo stringendo la cassa, il denaro salvato mentre alle sue spalle il locale diventa una trappola. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Crans-Montana, come sono morti il deejay e il croupier: due storie atroci

Leggi anche: Il tragico incendio di Capodanno a Crans-Montana: sono svizzeri i primi quattro morti identificati

Leggi anche: Scoppia un incendio in un bar a Capodanno: "Ci sono diversi morti". Le esplosioni, poi il rogo: tragedia a Crans-Montana

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Tutte le 40 persone morte nell’incendio di Crans-Montana sono state identificate; Crans-Montana, domani il rientro con volo di Stato di cinque delle sei salme dei giovani italiani; Dopo la tragedia di Crans-Montana: «Cari genitori, non abbiate paura della vita»; Incendio Crans Montana, identificate tutte e 40 le vittime.

Cosa è successo a Crans-Montana: quali sono cause dell’incendio e chi sono le vittime della strage - Montana si è trasformato in tragedia: 40 morti e 116 feriti, molti dei quali minorenni ... fanpage.it