Crans-Montana atto d’accusa degli investigatori italiani | Colleghi elvetici sbrigativi e infastiditi

Il 4 gennaio, un team di esperti italiani del Ministero dell’Interno ha visitato “Le Constellation” a Crans-Montana. Gli investigatori italiani hanno espresso alcune critiche rivolte ai colleghi svizzeri, definendoli sbrigativi e infastiditi nel corso dell’ispezione. Questa visita si inserisce in un’indagine più ampia, volta a verificare aspetti legati alla gestione e alla sicurezza dell’attività, con attenzione alle procedure e alle norme vigenti.

Un team di esperti dipendenti dal ministero dell'Interno ha visitato "Le Constellation" il 4 gennaio. La loro relazione allunga altre ombre sulle indagini delle autorità locali e sulla volontà di cooperare.

