Nel contesto della giornata di lutto nazionale in Svizzera per l’incendio di Crans-Montana, è stato arrestato Jacques Moretti, proprietario del bar Le Constellation coinvolto nell’incidente. L’arresto si inserisce nelle indagini sul tragico incendio che ha causato 40 vittime durante la notte di Capodanno. La vicenda ha suscitato grande attenzione a livello internazionale, mentre si svolgono le cerimonie commemorative a Martigny con la partecipazione di leader europei.

Nel giorno in cui la Svizzera ha osservato una giornata di lutto nazionale per le 40 vittime dell’incendio della notte di Capodanno a Crans-Montana, con una cerimonia commemorativa a Martigny alla quale hanno partecipato anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ed Emmanuel Macron, è stato messo in custodia cautelare il proprietario del bar Le Constellation in cui è avvenuto il rogo, Jacques Moretti. Per la moglie e co-proprietaria invece, Jessica Moretti, sono stati chiesti i domiciliari con braccialetto elettronico. La decisione relativa ai due è stata presa al termine di un loro interrogatorio presso la procura di Sion, il primo da indagati per l’incendio di quella notte nel locale, che oltre ad avere spezzato 40 vite ha anche provocato 116 feriti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Crans-Montana, arrestato il titolare del Constellation Jacques Moretti

Leggi anche: Crans-Montana, Jacques Moretti arrestato: è il titolare del bar ‘Le Constellation’

Leggi anche: Crans-Montana, arrestato il titolare de Le Constellation Jacques Moretti

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Fermato il titolare del Constellation, 'c'è pericolo di fuga'; Svizzera, arrestato Jacques Moretti, il proprietario del bar della strage di Crans-Montana. La moglie chiede scusa; Crans-Montana: arrestato per pericolo di fuga Moretti, il titolare del bar. La moglie ai domiciliari; Crans-Montana, arrestato Jacques Moretti titolare del Constellation. Ai domiciliari la moglie: “Chiedo scusa”.

Crans Montana, arrestato Jacques Moretti: il titolare del Constellation. La moglie Jessica ai domiciliari con braccialetto - Montana dove a Capodanno sono morte 40 persone, si trovano negli uffici della procura di Sion dove è ... ilmessaggero.it