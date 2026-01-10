A Crans-Montana, il gestore del bar Le Constellation è stato arrestato in seguito all’incendio che lo scorso Capodanno ha causato 40 vittime, tra cui sei italiane, e numerosi feriti. La procura ha richiesto i domiciliari per la moglie di Moretti, citando il rischio di fuga. L’arresto segna una svolta nelle indagini, ancora in corso, su uno degli incidenti più gravi degli ultimi anni.

Roma, 10 gennaio 2025 – Dopo nove giorni di dolore e polemiche, arriva la svolta: è stato infine arrestato ieri Jacques Moretti, il titolare del bar Le Constellation di Crans-Montana, dove la notte di Capodanno un devastante incendio ha ucciso 40 persone, per lo più giovanissimi clienti, come le sei vittime italiane, e ne ha feriti altri 116, molti in modo grave. “C’è il pericolo di fuga” ha rilevato ieri il pool di procuratori vallese, con una retromarcia totale rispetto alla prima valutazione che aveva sollevato numerose critiche, anche in Svizzera. Muove invece i primi passi l’inchiesta parallela aperta a Roma. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Crans-Montana, arrestato il gestore del bar. Chiesti i domiciliari per la moglie. La pm: “Rischio di fuga concreto”

Leggi anche: Jacques Moretti, arrestato il proprietario del bar di Crans-Montana: "Rischio di fuga". La moglie: "Mi scuso con vittime"

Leggi anche: Crans Montana, Jacques Moretti arrestato e la moglie ai domiciliari con braccialetto elettronico: “C’è rischio fuga”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Crans-Montana, media: arrestato il gestore di Le Constellation; Crans Montana, arrestato Jacques Moretti, il gestore del bar della strage: «Concreto pericolo di fuga». Per la moglie chiesti i domiciliari; Crans Montana, arrestato Jacques Moretti: gestore di Le Constellation; Crans Montana, arrestato Jacques Moretti. Poteva scappare. La moglie chiede scusa.

Crans-Montana, arrestato il gestore del bar. Chiesti i domiciliari per la moglie. La pm: “Rischio di fuga concreto” - I due indagati sono stati ascoltati per ore, poi la svolta dopo giorni di critiche. quotidiano.net