Cozze ostriche sono gli ingredienti principali di queste ricette tratte dal libro La cucina del Portogallo
N aturalmente si preparano (in mille modi) anche sardine e baccalà in questo magnifico La cucina del Portogallo (L’Ippocampo). Non solo ricette, ma un racconto per immagini di una costa e delle sue città, di chef e di ristoranti, di quel gusto europeo fusion che ha creato i celestiali pasteis de nata. Ricette d’inverno: 5 idee d’ispirazione tra sedano rapa e arance X Leggi anche › Viaggio in Portogallo. Porto, armonie di passato e di futuro Cozze, bietole ed erbe. INGREDIENTI X 4: 1 testa d’aglio 2 cucchiai d’olio d’oliva 1 kg cozze 170 g burro 200 g pane casereccio 200 foglie di bietole qualche foglia di coriandolo. 🔗 Leggi su Iodonna.it
