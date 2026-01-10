Così la propaganda di Hamas ha fatto breccia a sinistra L’analisi di Bertolotti
L'articolo di Bertolotti analizza come la propaganda di Hamas abbia influenzato l’opinione pubblica di sinistra, evidenziando un sistema complesso di fattori interconnessi. Viene esaminato il ruolo dei flussi finanziari, spesso apparentemente leciti, insieme alla guerra cognitiva e alla crescente connessione tra attivismo radicale e terrorismo. Un’analisi approfondita per comprendere le dinamiche che hanno facilitato questa penetrazione.
Chiamatelo sistema. I flussi finanziari apparentemente leciti, la guerra cognitiva e la saldatura tra attivismo radicale e terrorismo. L’inchiesta su Hannoun, emersa anche grazie al monitoraggio israeliano sui canali di finanziamento di Hamas, riporta al centro una zona grigia che da anni attraversa l’Europa: associazionismo caritatevole, propaganda politica e reti transnazionali che operano sotto copertura formale. Formiche.net ne ha parlato con Claudio Bertolotti, direttore di Start Insight, direttore dell’Osservatorio ReAct e membro esperto della Commissione europea per il contrasto al terrorismo. 🔗 Leggi su Formiche.net
