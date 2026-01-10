Cosa succede a Jaques Crans Montana la notizia dopo l’arresto del proprietario del Constellation

Seguiamo gli sviluppi della vicenda giudiziaria legata alla strage di Capodanno al disco bar Le Constellation a Crans Montana. Dopo l’arresto del proprietario, le indagini svizzere proseguono, focalizzandosi sulle responsabilità nella gestione del locale. La notizia si inserisce in un quadro ancora in evoluzione, con nuovi dettagli che emergono e che richiedono attenzione per comprendere meglio quanto accaduto.

La vicenda giudiziaria legata alla strage di Capodanno al disco bar Le Constellation continua ad arricchirsi di nuovi sviluppi, mentre proseguono le indagini della magistratura svizzera e cresce l’attenzione attorno alle responsabilità nella gestione del locale. Di poco fa è l’annuncio dell’avvocato di Jacques Moretti, titolare del disco bar teatro della tragedia, che ha confermato un’iniziativa in corso sul fronte legale. Jacques Moretti ha trascorso la sua prima notte in carcere in seguito alla notifica della richiesta di misura detentiva arrivata il 9 gennaio dalla procuratrice generale del Canton Vallese, Béatrice Pilloud, al termine di un interrogatorio fiume durato sei ore e mezza. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

