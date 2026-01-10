Cortocircuito giustizia Storace | l' Europa dice sì ma Alemanno resta in carcere

Il caso di Cortocircuito giustizia evidenzia una divergenza tra le decisioni italiane e le indicazioni europee. Mentre l’Europa si mostra più incline a concedere il nulla osta, in Italia persistono valutazioni più restrittive, come nel caso di Alemanno, ancora in carcere. Questa differenza di approccio solleva interrogativi sulla coerenza delle scelte giudiziarie e sul ruolo delle istituzioni europee nel contesto nazionale.

Per i giudici italiani è il tempo del No, evidentemente. Mentre in Europa – sulla stessa materia – invece dicono sì. Il caso è quello di Gianni Alemanno, in carcere da Capodanno del 2025 non per aver ammazzato qualcuno, non per aver rubato qualcosa, non per stupro, ma per aver violato le prescrizioni del magistrato di sorveglianza rispetto alla pena legata al traffico di influenza pari a 22 mesi. Ieri la Cassazione ha deciso che l'ex sindaco di Roma deve stare in cella fino all'ultimo giorno – non possono certo togliergli il diritto di veder rispettata la buona condotta che ha osservato e quindi non si dovrebbe andare oltre giugno – perché hanno respinto il ricorso di legittimità presentato dalla sua difesa (il suo caso è seguito dagli avvocati Placanica ed Albertario). 🔗 Leggi su Iltempo.it

