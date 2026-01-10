cortina vigilante muore durante turno di notte in cantiere olimpiadi

Un vigilante di 55 anni di Brindisi è deceduto durante il suo turno di notte nel cantiere di Cortina d’Ampezzo, impegnato nei lavori per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. L’incidente è avvenuto nell’ambito delle attività di sorveglianza, sollevando interrogativi sulla sicurezza sul lavoro in un contesto di grande evento internazionale. La vittima, impiegata in un turno di 12 ore, lascia una famiglia e un’area di cantiere sotto attenta osserv

Un vigilante di 55 anni di Brindisi è morto nella notte dell’8 gennaio mentre era impiegato in un turno di notte da 12 ore per la sorveglianza di un cantiere di Cortina d’Ampezzo allestito per i Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 2026. Il sostituto procuratore di Belluno, Claudio Fabris, ha disposto l’autopsia sulla salma del lavoratore che si era temporaneamente trasferito in Veneto dalla Puglia per lavorare con una società di vigilanza negli appalti esterni dei giochi olimpici. Il decesso, probabilmente per un malore, sarebbe avvenuto intorno alle 2 del mattino dopo che l’uomo era “ uscito dal gabbiotto per effettuare una ricognizione esterna “, spiega l’avvocato Francesco Dragone di Lecce che assiste la moglie e il figlio del 55enne, avvisati dai carabinieri di Brindisi della morte qualche ora dopo i fatti e recatisi a Cortina dove hanno presentato denuncia per il decesso del marito e padre. 🔗 Leggi su Lapresse.it

