Cortina è pronta ma bisogna arrivarci

Cortina si prepara ad accogliere i visitatori, ma per raggiungerla è necessario pianificare il viaggio. Recentemente, un leggero manto di neve ha ridato un tocco di atmosfera alla località, che in questi giorni appare più spoglia del solito. Un Capodanno insolito in uno dei simboli dell’inverno italiano, dove il paesaggio si presenta più sobrio e meno colorato rispetto alle tradizionali atmosfere natalizie.

Alla fine, se non altro, in questi giorni è arrivata una candida spruzzata di neve. Ci voleva, almeno per l’atmosfera: a Cortina era da tempo che non ci si ricordava di un Capodanno così visivamente spento, a secco, così spoglio dei colori dell’inverno in uno dei suoi luoghi-simbolo. E ora che mancano meno di trenta giorni ai Giochi, sembra che pure il cielo si stia dando da fare per mettersi in pari con la tabella di marcia: tra impiantistica e snodi di trasporto, a terra le opere da completare restano tante. E alcune di queste resteranno tali, anche dopo le due settimane di adrenalina olimpica che dal 6 al 22 febbraio conquisteranno il nordest. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

