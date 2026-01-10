Corteo per Palestina e Venezuela per le vie del centro VIDEO

Erano circa duecento le persone al corteo organizzato da Firenze per la Palestina a cui hanno aderito i Sindacati di Base e realtà della sinistra radicale. La manifestazione è stata pensata, come spiegato dagli stessi organizzatori, per ricordare la strage di Piombo Fuso ma, nel corso del corteo. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Leggi anche: "Stop genocidio", il corteo pro Palestina sfila per le vie di Roma – Il video

Leggi anche: "Contro la finanziaria delle armi", il corteo pro Palestina sfila per le vie di Roma – Il video

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Il 10 gennaio torniamo in piazza contro l’aggressione imperialista al Venezuela ed all’umanità intera; Manifestazione per il Venezuela, possibili disagi; Manifestazione a Roma contro l’aggressione del Venezuela e della Striscia di Gaza: centro storico sotto pressione; Raid Usa in Venezuela, presidio in piazza di sinistra e ambientalisti: Stop a guerre e riarmo.

Bandiere di Venezuela, Palestina, Cuba e One Piece al corteo pro Maduro a Roma - (Agenzia Vista) Roma, 10 gennaio 2026 È partito da Piazza dell'Esquilino, a Roma, i corteo di solidarietà al Venezuela dopo l'intervento degli Stati Uniti e la cattura ... msn.com