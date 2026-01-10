Coriano incendio in un magazzino | il proprietario resta ustionato Immobile inagibile

Venerdì pomeriggio a Coriano, i vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio in un magazzino di circa 30 metri quadrati, collegato a un’abitazione in via Montescudo. L’incendio ha causato ustioni al proprietario, che è stato assistito sul posto e successivamente trasportato in ospedale. L’immobile è stato dichiarato inagibile. L’intervento ha permesso di contenere i danni e di mettere in sicurezza l’area.

Nel pomeriggio di venerdì i vigili del fuoco sono stati impegnati in via Montescudo, nel territorio comunale di Coriano, per l'incendio di un magazzino di 30 metri quadrati annesso a un'abitazione. Il rogo ha distrutto il deposito e danneggiato la struttura della casa adiacente a causa del forte.

