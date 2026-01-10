Coppa del Mondo Palumbo conquista uno splendido argento nel fioretto | Stanca ma tanto felice

Francesca Palumbo si è distinta nella tappa di Hong Kong della Coppa del Mondo di fioretto femminile, conquistando una medaglia d’argento. Nonostante la fatica, l’atleta italiana si è detta soddisfatta del risultato, che conferma il suo buon momento di forma e il suo impegno costante nel circuito internazionale.

Hong Kong, 10 gennaio 2026 – Francesca Palumbo brilla d'argento nella Coppa del Mondo di fioretto femminile a Hong Kong. Solo la statunitense Lee Kiefer, numero 1 del ranking internazionale, ha fermato la straordinaria marcia della fiorettista dell'Aeronautica Militare verso un secondo posto che rappresenta il suo miglior risultato in carriera nel circuito iridato a livello individuale. Ha chiuso invece ai piedi del podio Martina Sinigalia, 6^ classificata e fermata proprio dalla compagna di Nazionale nel derby dei quarti di finale. Proveniente dalle qualificazioni del venerdì, Francesca Palumbo è stata protagonista oggi di una splendida prestazione cominciata con i successi sulla francese Ranvier (15-9) e sulla giapponese Nagase (15-2).

