Controlli straordinari Carabinieri tra Sant’Anastasia e Somma Vesuviana | tre provvedimenti eseguiti

I Carabinieri hanno svolto controlli straordinari tra Sant’Anastasia e Somma Vesuviana, eseguendo tre provvedimenti, tra cui domiciliari e aggravamenti di misura. Durante l’operazione sono state identificate 56 persone, sanzionati oltre 11mila euro e sequestrati quattro veicoli. L’intervento si inserisce in un’azione di tutela del territorio e controllo del rispetto delle norme, contribuendo alla sicurezza locale.

