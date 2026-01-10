Controlli straordinari Carabinieri tra Sant’Anastasia e Somma Vesuviana | tre provvedimenti eseguiti
I Carabinieri hanno svolto controlli straordinari tra Sant’Anastasia e Somma Vesuviana, eseguendo tre provvedimenti, tra cui domiciliari e aggravamenti di misura. Durante l’operazione sono state identificate 56 persone, sanzionati oltre 11mila euro e sequestrati quattro veicoli. L’intervento si inserisce in un’azione di tutela del territorio e controllo del rispetto delle norme, contribuendo alla sicurezza locale.
Domiciliari per un 74enne e un 45enne, aggravata la misura per una 40enne. Identificate 56 persone, oltre 11mila euro di sanzioni e quattro veicoli sequestrati.. Controlli straordinari dei carabinieri nei comuni di Sant’Anastasia e Somma Vesuviana. Durante il servizio, I militari della compagnia di castello di Cisterna hanno eseguito tre misure restrittive. Per un 74enne un anno e due mesi di detenzione domiciliare per una condanna definitiva per detenzione illegale di armi e ricettazione. Un 45enne, invece, dovrà scontare 2 anni e 3 mesi di detenzione domiciliare per una condanna definitiva per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
